15.02.2025 (10:00)

В Приморском крае военнослужащие ВВО в ходе занятий учатся тактике действий в лесных массивах

В Приморском крае с военнослужащими гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившими первый контракт, проводятся занятия по тактике действий в лесных массивах.

Личный состав под руководством опытных офицеров и инструкторов обучается действиям в наступлении – с захватом опорных пунктов «противника», при расположении на местности в обороне и охранении. Военнослужащие действуют в составе подразделений, с организацией охранения, маскировки и проведением мероприятий инженерного обеспечения, в частности оборудованием окопов, ходов сообщения и блиндажей. При этом используются имеющиеся складки местности, естественные укрытия и растительность.

В ходе отработки тактических действий в различных видах боя особое внимание руководителями занятий уделяется вопросам организации радиосвязи, взаимодействия, управления огнем, выполнению индивидуальных и групповых нормативов по тактической подготовке.

Непременным условием розыгрыша тактических эпизодов является применение командирами подразделений опыта проведения специальной военной операции.

Кроме того, с военнослужащими комплексно проводятся занятия по огневой подготовке и тактической медицине. На занятиях личный состав применяет штатное стрелковое оружие – автоматы АК-12, средства бронезащиты и защиты от оружия массового поражения вероятного противника.

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