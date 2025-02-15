15.02.2025 (08:00)
Подразделения МТО ВДВ развернули сеть мобильных пунктов заправки и перекачки топлива в Херсонской области
Подразделения материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» в ходе проведения специальной военной операции в Херсонской области в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск.
Осуществляется подвоз боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов под обстрелами днем и ночью к линии соприкосновения.
В рамках обеспечения боевой деятельности войск специалисты службы ГСМ гвардейского десантно-штурмового соединения развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, танков и боевых машин десанта.
Отлажена доставка топлива на передний край для подразделений, которые непосредственно ведут боевые действия вдоль левого берега Днепра.
В преддверии своего профессионального праздника, который будет отмечаться 17 февраля, военнослужащие службы горючего гвардейского соединения ВДВ осуществляют бесперебойное обеспечение подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения и в тыловой зоне СВО топливом.