15.02.2025 (07:30)

В Запорожской области саперы группировки войск Днепр ежедневно обнаруживают и уничтожают не один десяток мин противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Запорожской области саперы группировки войск Днепр ежедневно обнаруживают и уничтожают не один десяток мин противника

На Ореховском направлении в Запорожской области сапёры группировки войск «Днепр» ежедневно обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы противника, спасая жизни своих товарищей и мирного населения.

Российские саперы расчищают небольшие лесопосадки и поля на которых находятся не разорвавшиеся боеприпасы, не редко им приходится работать под огнём противника. Шаг за шагом, с помощью металлоискателя и щупа, сканируя поверхность земли перед собой, российские сапёры продвигаются вдоль посадки.

Металлоискатель срабатывает практически постоянно, так как вся земля усыпана осколками и сапёр на слух определяет, что за предмет находится в траве и с помощью щупа проверяет его.

Все найденные снаряды уничтожаются накладным зарядом, так как извлекать из земли и переносить боеприпас не безопасно.

За один день сапёр может обезвредить до нескольких десятков не разорвавшихся боеприпасов.

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