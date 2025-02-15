15.02.2025 (07:00)

Военнослужащие подразделения БпЛА Южного военного округа уничтожили бронетранспортер М-113 ВСУ на Дзержинском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие подразделения БпЛА Южного военного округа уничтожили бронетранспортер М-113 ВСУ на Дзержинском направлении СВО

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов отдельного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа обнаружили и уничтожили бронетранспортер М-113 американского производства и живую силу ВСУ на Дзержинском направлении специальной военной операции.

Значение БпЛА в современном бою постоянно растет, появляются новые модели беспилотников и тактические приемы их применения. Операторы ведут разведку 24 часа в сутки, определяя месторасположение техники, огневых средств и личного состава ВСУ.

«Это наш переносной пункт управления. Мы же беспилотчики, мы с помощью нее и управляем этими дронами. Полностью полноценный наш пункт управления. Каждый день поступают задачи. Иногда поступают задачи уничтожить технику. Иногда поступают задачи выбить противника из опорного пункта. Противник очень хорошо закрепился. Очень много опорных пунктов и поэтому, конечно да, работы очень много.», - рассказал оператор БпЛА с позывным «Черкес».

Активное использование разведывательных и ударных БПЛА, в том числе FPV-дронов, позволяет сохранять жизни военнослужащих штурмовых и разведывательных подразделений, которые действуют в непосредственной близости к противнику.

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