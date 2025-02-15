15.02.2025 (06:30)

Военных инженеров группировки войск «Центр» наградили государственными и ведомственными наградами в зоне проведения СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих инженерных войск группировки «Центр» государственными и ведомственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике.

За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, начальник инженерных войск группировки «Центр» генерал-майор Андрей Гандзюк вручил военнослужащим ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», «За боевые отличия», «За разминирование», «За воинскую доблесть» II степени и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Кроме того, он поблагодарил военнослужащих за добросовестное выполнение поставленных боевых задач и пожелал успехов в службе.

В ходе проведения специальной военной операции личный состав инженерных войск выполняет задачи на самых опасных направлениях. Специалисты инженерных войск осуществляют разминирование дорог и жилых объектов в освобожденных населенных пунктах, а также оборудуют переправы и укрытия для личного состава и техники российской группировки.

Благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих инженерных войск российские подразделения могут быстро и безопасно перемещаться по зоне проведения СВО, выполнять боевые задачи и оказывать помощь мирному населению.

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