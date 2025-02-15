15.02.2025 (05:30)

Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронетехнику ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронетехнику ВСУ в курском приграничье

В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Одно из подразделений 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников – от обычных FPV-дронов до БпЛА самолетного типа, в т.ч. «Молния-2».

В приграничном районе Курской области российский ударный беспилотный летательный аппарат «Молния-2» показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач.

Расчёты БпЛА «Молния-2» успешно поражают военную технику и места скопления живой силы ВСУ.

БпЛА «Молния-2» можно сравнить со знаменитым барражирующим боеприпасом «Ланцет». На вид это невзрачные модели. При этом по своим характеристикам он не уступает «Ланцету». Но главное здесь – не внешний вид, а начинка. Такие беспилотники летят значительно дальше обычных FPV-дронов и заряд несут посерьезнее.

«Молния-2» является более доступным и простым в эксплуатации, при этом способен нести до шести килограммов взрывчатого вещества.

БпЛА «Молния-2» оснащён катапультой. Компрессор создаёт давление, а система резким напором воздуха буквально выдувает беспилотник в полёт. Управление «Молнией» осуществляется с помощью пульта и специальных очков, как и управление FPV-дроном.

Для управления БпЛА самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

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