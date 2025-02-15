15.02.2025 (05:00)
Штурмовики подразделений группировки войск «Запад» провели занятия по применению БпЛА на полигоне в тыловом районе СВО
В тыловом районе военнослужащие группировки войск «Запад» развернули программу всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые успешно выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие штурмовых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» провели цикл занятий по применению ударных и разведывательных БпЛА в бою.
В ходе подготовки военнослужащие изучают основы управления беспилотниками, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение, обслуживание аппаратов, техническую и программную часть дронов различных видов, а также уязвимые места тяжелой и легкобронированной техники.
При обучении инструкторы готовят операторов БпЛА таким образом, чтобы они работали во взаимодействии с любыми подразделениями.
На полигоне занятия проходят под руководством опытных инструкторов беспилотной авиации, а также операторов БпЛА. Корректировки для обучаемых вносятся с учетом опыта ведения боевых действий.
Процесс обучения организован на основе боевого опыта военнослужащих и постоянно корректируется. На занятиях большой упор сделан на практику. В обучении учитывается специфика предстоящих боевых задач для каждого подразделения.
Военнослужащие проходят обучение по управлению FPV-дронами, БпЛА с системой сбросов боеприпасов на точность, а также ведению разведки в условиях применения противником аппаратуры радиоэлектронной борьбы. Для подготовки используют учебные гранаты. Важна не поражающая возможность, а точность попадания боеприпаса.
Обязательным пунктом в подготовке штурмовиков стоит противодействие БпЛА противника. В ходе занятий военнослужащие учатся поражать воздушные цели, изучают способы применения FPV-дронов против пехоты, практикуются обманывать операторов дронов противника.
Инструкторским составом полигона разработана комплексная система обучения военнослужащих, включающая в себя не только пилотирование малых БпЛА, но и такие дисциплины как инженерная, тактическая и огневая подготовка, обязательно – тактическая медицина. Такой подход дает возможность подготовить разностороннего специалиста, обладающего навыками ведения разведки, корректировки огня подразделений, а также сборки боеприпасов для ударных беспилотников.
В кратчайшие сроки с минимальными затратами оператор одного квадракоптера может вывести из строя небольшое подразделение противника, нанести урон опорным пунктам, сжечь технику.