15.02.2025 (05:00)

Штурмовики подразделений группировки войск «Запад» провели занятия по применению БпЛА на полигоне в тыловом районе СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики подразделений группировки войск «Запад» провели занятия по применению БпЛА на полигоне в тыловом районе СВО

В тыловом районе военнослужащие группировки войск «Запад» развернули программу всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые успешно выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащие штурмовых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» провели цикл занятий по применению ударных и разведывательных БпЛА в бою.

В ходе подготовки военнослужащие изучают основы управления беспилотниками, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение, обслуживание аппаратов, техническую и программную часть дронов различных видов, а также уязвимые места тяжелой и легкобронированной техники.

При обучении инструкторы готовят операторов БпЛА таким образом, чтобы они работали во взаимодействии с любыми подразделениями.

На полигоне занятия проходят под руководством опытных инструкторов беспилотной авиации, а также операторов БпЛА. Корректировки для обучаемых вносятся с учетом опыта ведения боевых действий.

Процесс обучения организован на основе боевого опыта военнослужащих и постоянно корректируется. На занятиях большой упор сделан на практику. В обучении учитывается специфика предстоящих боевых задач для каждого подразделения.

Военнослужащие проходят обучение по управлению FPV-дронами, БпЛА с системой сбросов боеприпасов на точность, а также ведению разведки в условиях применения противником аппаратуры радиоэлектронной борьбы. Для подготовки используют учебные гранаты. Важна не поражающая возможность, а точность попадания боеприпаса.

Обязательным пунктом в подготовке штурмовиков стоит противодействие БпЛА противника. В ходе занятий военнослужащие учатся поражать воздушные цели, изучают способы применения FPV-дронов против пехоты, практикуются обманывать операторов дронов противника.

Инструкторским составом полигона разработана комплексная система обучения военнослужащих, включающая в себя не только пилотирование малых БпЛА, но и такие дисциплины как инженерная, тактическая и огневая подготовка, обязательно – тактическая медицина. Такой подход дает возможность подготовить разностороннего специалиста, обладающего навыками ведения разведки, корректировки огня подразделений, а также сборки боеприпасов для ударных беспилотников.

В кратчайшие сроки с минимальными затратами оператор одного квадракоптера может вывести из строя небольшое подразделение противника, нанести урон опорным пунктам, сжечь технику.

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