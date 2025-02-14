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14.02.2025 (22:15)

Концерт для участников СВО состоялся в военном госпитале Самары

Концерт для участников специальной военной операции (СВО), находящихся на излечении, состоялся в военном госпитале Самары.

Перед военнослужащими выступили участницы конкурса «Миссис Самарская губерния» - с концертной программой «Миром правит красота!». Они исполнили современные и русские народные песни, а также прочитали авторские стихи, посвященные Российским воинам. После выступления, женщины выразили слова поддержки и благодарности военнослужащим за их мужество и героизм.

Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Культурно-художественную поддержку участников специальной военной операции данный коллектив оказывает на постоянной основе. Со сцены для военнослужащих выступают певцы, композиторы, артисты различных жанров, актёры театра и кино, организовываются театральные и цирковые представления, а также выступления народных артистов Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Концерты
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