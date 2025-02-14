Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.02.2025 (14:30)

Российские военнослужащие поздравили воинов-интернационалистов Таджикистана с 36-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана

Военнослужащие 201-й российской военной базы, поздравили воинов-интернационалистов Республики Таджикистан с 36-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

Представители российского соединения выразили свои слова благодарности ветеранам, а также вручили памятные подарки и благодарственные письма от командования соединения и всего личного состава.

В мероприятии принимали участие представители ветеранских организаций Республики Таджикистан, которые активно поддерживают воинов-интернационалистов.

В завершении мероприятия перед ветеранами выступил ансамбль 201-й военной базы «Южный форпост», который исполнил песни, посвященные подвигам советских солдат в Афганистане.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false