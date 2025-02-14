14.02.2025 (14:30)
Российские военнослужащие поздравили воинов-интернационалистов Таджикистана с 36-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана
Военнослужащие 201-й российской военной базы, поздравили воинов-интернационалистов Республики Таджикистан с 36-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
Представители российского соединения выразили свои слова благодарности ветеранам, а также вручили памятные подарки и благодарственные письма от командования соединения и всего личного состава.
В мероприятии принимали участие представители ветеранских организаций Республики Таджикистан, которые активно поддерживают воинов-интернационалистов.
В завершении мероприятия перед ветеранами выступил ансамбль 201-й военной базы «Южный форпост», который исполнил песни, посвященные подвигам советских солдат в Афганистане.
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