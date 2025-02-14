14.02.2025 (16:30)
Около 80 челябинских юнармейцев приняли участие в лыжном кроссе «Снежные призраки»
Около 80 участников юнармейского движения из Коркинского городского округа, Еманжелинского и Еткульского муниципальных районов Челябинской области приняли участие в лыжном кроссе «Снежные призраки». Спортивно-патриотическое мероприятие прошло на одной из лыжных баз региона.
В ходе мероприятия школьников ознакомили с историей создания, развития и боевой славы лыжных батальонов, сформированных на Урале. Затем юнармейцы преодолели дистанцию длинной 7 км. Кроме того, по окончании, для участников юнармейского движения была развёрнута полевая кухня, где каждый желающий смог подкрепиться гречневой кашей с тушёнкой и горячим чаем.
Основной целью мероприятия является патриотическое воспитание молодёжи, побуждение школьников к занятию спортом, ведению здорового образа жизни и изучению истории Отечества.