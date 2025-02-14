14.02.2025 (17:30)

Российские военнослужащие отразили нападение ДРГ условного противника на военные объекты в Таджикистане

Подразделение антитеррора 201-й военной базы провели тренировку по противодействию терроризму и отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на военные объекты российского соединения.

Согласно замыслу тренировки, ДРГ «противника» проникла через заградительные сооружения на территорию военной базы и попыталась прорваться к складам с оружием и боеприпасами для проведения диверсии. Дежурная смена караульной службы приступила к сдерживанию «противника» и передала информацию о нападении на пункт управления.

Подразделение антитеррора было поднято по тревоге. Под прикрытием экипажей БТР-82А российские мотострелки не допустили дальнейшего продвижения противника. Огневые группы уничтожили вооруженную группу условного противника с применением FPV-дронов.

Для управления подразделением и разведки действий противника были задействованы операторы беспилотных летательных аппаратов.

В практических действиях приняли участие более 60 военнослужащих, было задействовано 10 единиц военной и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице