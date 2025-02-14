14.02.2025 (18:30)

Артиллеристы ЦВО дадут праздничный салют из раритетных пушек в День защитника Отечества в Екатеринбурге

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к тренировкам по слаживанию расчетов раритетных 76-ти миллиметровых противотанковых пушек ЗиС-3 образца 1942 года, которые произведут праздничные залпы в День защитника Отечества в Екатеринбурге.

В ходе тренировок военнослужащие отрабатывают синхронность подноса снарядов, заряжания и выстрелов из орудий, которые применялись в ходе боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны. 23 февраля расчеты ЗиС-3 выполнят 30 залпов с территории Центрального парка культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Кроме раритетных орудий вечернее небо над Екатеринбургом раскрасят более пятисот салютных изделий: «Ассоль», «Фиалка» и «Вега».

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково – «Зося», а солдаты вермахта – «трещоткой» за высокую скорострельность и характерный звук выстрела.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице