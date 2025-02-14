14.02.2025 (19:30)

Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили посадки на палубу авианосного корабля

В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов морской авиации Ка-27 отработали задачи по посадке на палубу корвета.

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубы корвета «Бойкий». За время проведения учения с кораблем Балтийского флота летчиками корабельных вертолетов совершено более 20 посадок на вертолетные площадки кораблей в дрейфе и на ходу.

В рамках учений, помимо посадок, летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с кораблем при выполнении противолодочных задач в морском полигоне.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 экипажей корабельных вертолетов.

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