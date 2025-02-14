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14.02.2025 (20:30)

Корабли Балтийского флота выполнили минно-тральные задачи в море

Экипажи тральщиков соединения охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели учение по своему основному предназначению в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море.

 Базовые тральщики «Александр Обухов» и «Лев Чернавин» в составе минно-тральной группы отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских мин и траление определённого участка морской акватории. В частности, экипажи осуществили поиск учебных мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами.

В завершение учения экипажи кораблей выполнили боевое упражнение по расстрелу плавающих мин из малокалиберной артиллерии и крупнокалиберных пулемётов. Помимо выполнения учебно-боевых упражнений по тралению, экипажи также отработали слаженность действий в группе, выполнили совместное маневрирование и организацию обороны группы при переходе морем и в точках якорной стоянки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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