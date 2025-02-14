14.02.2025 (21:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проходит месячник электробезопасности

В рамках месячника проводится комплекс мероприятий по совершенствованию организации, содержания и правил технического обслуживания электрооборудования, оценки состояния электрооборудования и предупреждение электротравматизма личного состава экипажей кораблей, катеров и судов обеспечения. Всего в рамках месячника предусмотрено более 100 различных мероприятий.

Главными задачами месячника является изучение всеми категориями военнослужащих соединений и воинских частей базы правил и мер электробезопасности, случаев электротравматизма и аварийных происшествий с электрооборудованием кораблей и мер по их предупреждению. Помимо этого, под руководством командиров электромеханических боевых частей проводятся мероприятия по выявлению и устранению нарушений содержания, эксплуатации и правил технического обслуживания электрооборудования, защитных изолирующих средств кораблей, катеров и судов. Особое внимание уделяется совершенствованию теоретических и практических навыков по эксплуатации электрооборудования корабля и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока.

В рамках данного месячника привлекается более 200 человек личного состава и около 40 кораблей, катеров и судов.

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