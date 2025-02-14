14.02.2025 (22:30)

В ЮВО стартовала памятно-мемориальная акция «Земля героев», приуроченная к 80-летию Великой Победы

На территории Южного военного округа (ЮВО) стартовала памятно-мемориальная акция «Земля героев», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В столице донского края акция прошла у памятника-стелы «Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади.

Началось мероприятие исполнением «Песни о солдате» солистами ансамбля песни и пляски Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Офицеры штаба ЮВО, представители правительства Ростовской области и администрации города Ростова-на-Дону, ветераны Великой Отечественной войны их родственники, представители общественных объединений и духовенства, а также военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО, юнармейцы приняли участие в церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к мемориальному комплексу, завершившейся Минутой молчания памяти павших при защите Отечества.

Председатель общественной организации ветеранов войны Валентин Владимирович Гербач передал «Кисет памяти» участнику специальной военной операции (СВО) Герою Российской Федерации Виктору Илькевичу, военнослужащему 150-й гвардейской дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО. Накануне военнослужащие ЮВО произвели забор земли с поля боя под хутором Мокрый Лог, чтобы почетные гости мероприятия поместили ее в «Кисет памяти».

Отмечая преемственность поколений, защитивших и защищающих нашу страну, в момент передачи «Кисета», был произведен залп «Выстрел памяти» из артиллерийского орудия ЗИС-3 и стрелкового оружия.

Акция завершилась торжественным маршем роты почетного караула и прохождением духового оркестра штаба Южного военного округа.

«Кисет памяти» в сопровождении юнармейцев будет доставлен в Главный воинский Храм Южного военного округа (ЮВО), помещен в 76-мм гильзу орудия ЗИС-3 и передан на хранение в памятном месте.

В течение 2025 года акция пройдет в 19 городах, во всех субъектах Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности ЮВО, на территориях мемориальных комплексов и памятников, посвящённых освобождению городов от немецко-фашистских захватчиков.

Также 14 февраля 2025 г. памятно-мемориальная акция «Земля героев» прошла в столице Луганской Народной Республики – городе Луганск.

Основной целью акции является объединение всех подвигов, совершенных народами нашей страны, героически сражавшихся за освобождение Южных рубежей Родины, чьи потомки и сегодня повторяют великий путь своих дедов и прадедов в ходе проведение СВО.

В районе хутора Мокрый Лог 21 июля 1942 года семь танков первой роты 15-й танковой бригады 37-й армии вступили в неравный бой против 96 танков и около 100 автомашин с пехотой гитлеровских захватчиков.

Наш танкисты, несмотря на численное превосходство врага, проявили мужество, стойкость и мастерство. Они сражались до последнего снаряда, до последнего вздоха и в итоге сумели задержать продвижение войск противника и не дали возможность выйти немцам к донским переправам.

В бою особенно отличился экипаж танка КВ-1 старшего лейтенанта Н.Ф.Гаузова. За время ожесточенного боя его экипаж уничтожил 16 танков противника, 10 автомашин, 2 бронемашины и противотанковое орудие.

Поле боя под хутором Мокрый Лог представляло кладбище немецких танков и машин.

Подвиг танкистов 15-й танковой бригады стал символом несгибаемой воли и победы добра над злом, примером истинного героизма и мужества, стойкости и верности своему долгу.

Шесть экипажей советских танков пали смертью храбрых в бою на донской земле.

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