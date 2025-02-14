14.02.2025 (15:15)

В Китае состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

14 февраля в парке «Освобождение» г. Уханя провинции Хубэй состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В мероприятии приняли участие дипломаты Посольства России в Китае, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, представительства МВД России, руководители Народных правительств провинции Хубэй и г. Уханя, а также китайские и российские общественные организации.

Участники церемонии возложили цветы к братской могиле советских летчиков-добровольцев и почтили память павших героев минутой молчания.

С 1937 по 1941 гг. Советский Союз оказывал помощь братскому китайскому народу в борьбе против японских захватчиков. Особый вклад внесли советские летчики-добровольцы, которые участвовали в оборонительных боях в небе над Шанхаем и Нанкином, наносили удары по аэродромам, тыловым базам, транспортным коммуникациям, кораблям и скоплениям войск противника. Наиболее ожесточенные воздушные бои развернулись в июле-октябре 1938 г в окрестностях Уханя. В боевых действиях на стороне китайской армии приняли участие более 3,5 тысяч человек летно-технического состава ВВС РККА.

14 советских летчиков-добровольцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них – младший командир Марченков Марк Николаевич, похороненный в братской могиле в парке «Освобождение». В 2014 году решением ЦК КПК и Госсовета КНР Герой Советского Союза М.Н.Марченков внесен в общекитайский список героев войны Сопротивления китайского народа японской агрессии.

Мемориал в Ухане является объектом культурного наследия провинции Хубэй. Недалеко от него располагается музей, посвященный памяти советских летчиков-добровольцев, которые с честью выполнили свой интернациональный долг.

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