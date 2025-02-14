14.02.2025 (21:00)
Юнармейцы Новосибирской области присоединились к акции «Дорога к обелиску»
Участники юнармейского отряда общеобразовательной школы №4 населённого пункта Алексеевка Новосибирской области присоединились ко Всероссийской патриотической акции «Дорога к обелиску»
В рамках акции школьники очистили от снега территорию мемориала военнослужащим-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. После чего участники юнармейского движения почтили минутой молчания память о подвиге погибших защитников Отечества, а затем возложили цветы.
Патриотическая акция «Дорога к обелиску» проходит во всех субъектах Российской Федерации. Основная цель – это воспитание в молодом поколении чувства любви и уважения к Родине, побуждению школьников к изучению истории своего региона и страны в целом.
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