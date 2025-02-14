14.02.2025 (21:00)

Юнармейцы Новосибирской области присоединились к акции «Дорога к обелиску»

Участники юнармейского отряда общеобразовательной школы №4 населённого пункта Алексеевка Новосибирской области присоединились ко Всероссийской патриотической акции «Дорога к обелиску»

В рамках акции школьники очистили от снега территорию мемориала военнослужащим-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. После чего участники юнармейского движения почтили минутой молчания память о подвиге погибших защитников Отечества, а затем возложили цветы.

Патриотическая акция «Дорога к обелиску» проходит во всех субъектах Российской Федерации. Основная цель – это воспитание в молодом поколении чувства любви и уважения к Родине, побуждению школьников к изучению истории своего региона и страны в целом.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице