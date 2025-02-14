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14.02.2025 (20:00)

Юнармейцы Иркутской области приняли участие в военно-патриотическом конкурсе «Защитник»

Участники 14 юнармейских отрядов Ангарского округа Иркутской области приняли участие в военно-патриотическом конкурсе «Защитник».

В рамках мероприятия юные патриоты соревновались в разборке и сборке автомата АК-74М, стрельбе по мишеням, выполняли упражнения по строевой и тактической подготовке, а также продемонстрировали уровень физической подготовки. На каждом этапе соревнований участников оценивала судейская коллегия, в состав которой входили в том числе ветераны Вооружённых Сил Российской Федерации, участники СВО.

По завершении мероприятия все участники конкурса были награждены грамотами и дипломами как в командном, так и личном зачете.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Министерства обороны Российской Федерации при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны, а в Центральном военном округе юнармейцам оказывают шефскую помощь все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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