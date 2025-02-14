14.02.2025 (18:00)

Военному клиническому госпиталю Минобороны России в Ростове-на-Дону вручили почетное знамя

В Ростове-на-Дону в военном клиническом госпитале Южного военного округа (ЮВО) состоялась торжественная церемония вручения почетного знамени Вооруженных Сил Российской Федерации.

Приказом Министра обороны РФ военному клиническому госпиталю ЮВО вручено почетное знамя.

Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков вручил почетное знамя начальнику госпиталя полковнику медицинской службы Валерию Кокоеву как официальный воинский символ и реликвию для увековечивания памяти о государственной награде.

«По поручению командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Санчика Александра Семеновича передаю слова благодарности всем медицинским сотрудникам и работникам госпиталя за их самоотверженный труд, за их преданность делу и за ту неоценимую помощь, которую они оказывают нашим военнослужащим», – сказал генерал-лейтенант Владимир Кочетков, выступая перед участниками церемонии.

«Ваши заслуги не остаются незамеченными, и мы гордимся тем, что можем вручить вам это почетное знамя», – добавил замкомадующего ЮВО.

«Принимая его [почетное знамя], вы принимаете символ признания вашего героического труда, символ надежды и исцеления, который будет вдохновлять вас на новые свершения во благо нашей Великой Родины - России!», – сказал В.Кочетков.

В ходе ритуала вручения почетного знамени коллективу госпиталя была передана Грамота Министра обороны Российской Федерации к почетному знамени Вооруженных Сил Российской Федерации.

Чин освещения знамени был совершен иереем Дмитрием Мягковым.

Почетное знамя Вооруженных Сил Российской Федерации является официальным воинским символом и реликвией для увековечения памяти о награждении воинских формирований (организаций Вооруженных Сил Российской Федерации) орденами Российской Федерации.

Почетное знамя вручается Министром обороны Российской Федерации или другим должностным лицом по его поручению воинскому формированию при награждении его первым орденом Российской Федерации, ранее награжденному орденом (орденами) Российской Федерации и (или) СССР.

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