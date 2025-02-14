14.02.2025 (17:00)

Молодые офицеры ЮВО проходят подготовку на основе опыта СВО

Молодые офицеры, прибывшие для прохождения службы на должности командиров мотострелковых (танковых) взводов в соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), проходят учебно-методический сбор на одном из полигонов ЮВО.

Особое внимание в ходе занятий уделено внедрению опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Для молодых офицеров подготовлена программа, нацеленная на закрепление теоретических и практических знаний по организации повседневной деятельности подразделений, методике воспитания подчиненных, а также по проведению различных мероприятий боевой подготовки.

Личный состав оттачивает мастерство в тактической, огневой и военно-медицинской подготовке, а также проходят курс вождения мотовездеходов, квадроциклов, багги и кроссовых мотоциклов.

На занятиях по тактической подготовке молодые лейтенанты обучаются работе в штурмовой группе, выполняя задачи зачистки населенного пункта условного противника.

Важным вопросом в рамках подготовки является изучение способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) противника, а также приобретения необходимых навыков в применении беспилотников и FPV-дронов.

Основной целью мероприятия является закрепление навыков, необходимых лейтенантам для выполнения своих должностных обязанностей, внедрение единых перспективных форм и методов обучения подчиненных.

На завершающем этапе каждый офицер получит индивидуальную оценку способностей решения задач по предназначению.

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