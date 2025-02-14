14.02.2025 (11:30)

В Венгрии состоялось памятное мероприятие в честь 80-ой годовщины взятия Будапешта

В ходе мероприятия было организовано возложение венков и цветов к центральному советскому памятнику на площади Сабадшаг в г. Будапешт.

В торжественном мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Евгений Станиславов, военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Венгрии полковник Алексей Заруднев, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Венгрии Владимир Улахович, дипломаты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, а также представители российских загранучреждений в Венгрии.

Венки к монументу советским воинам-освободителям возложили также руководители Венгеро-российского общества культуры и дружбы, Венгерской антифашистской лиги, Рабочей партии, других неправительственных организаций.

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