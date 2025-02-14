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14.02.2025 (15:30)

В Хабаровском крае в окружном учебном центре ВВО военнослужащие завершают обучение управлению БПЛА квадрокоптерного типа

В Хабаровском крае в окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие завершают курс обучения по применению беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа (БПЛА).

На теоретических занятиях военнослужащие изучили принципы работы, навигацию, тактическое применение, техническое обслуживание этих аппаратов, программную часть дронов различных видов.

В ходе практических тренировок операторы отработали ведение воздушной разведки, сопровождение целей, их поражение различными способами.

Кроме того, программа подготовки включала обучение работе с БПЛА в условиях активного воздействия средств радиоэлектронной борьбы. При проведении занятий постоянно используется соревновательная методика с расчетами, оснащенными противодронными ружьями, основанная на принципе «кто кого». Подобный метод обучения позволяет проводить обучение тренировку операторов БПЛА в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также в рамках занятий отрабатывались вопросы подготовки БПЛА к полетам в условиях низких температур.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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