14.02.2025 (14:00)

Младшие офицеры воинских частей ВВО прошли входной контроль в рамках учебно-методического сбора

Младшие офицеры соединений и воинских частей Восточного военного округа прошли входной контроль в рамках учебно-методического сбора.

В рамках этих мероприятий военнослужащие выполнили вождение боевых машин на максимально допустимых предельных скоростях в сложных условиях местности, где преодолели маршрут протяженностью шесть километров, включающий в себя 20 препятствий: колейный мост, противотанковые рвы, минные поля, участки заграждений и маневрирования, обледенелые скаты, снежную целину и много другое.

Огнем из боевых машин пехоты БМП-2 офицеры нанесли огневое поражение целям, имитирующим живую и бронированную силу противника. На выполнение норматива отводилось не более 2 минут.

На войсковом стрельбище молодые офицеры сдали зачетные упражнения по огневой подготовке из стрелкового оружия, где поразили пулеметный расчет, атакующую и отходящую группу условного противника из различных положений: стоя, лежа, с колена и из-за укрытия.

Также оценивались умения привести оружия к нормальному бою, преодолеть полосу препятствий, после чего уничтожить несколько мишеней со сменой огневой позиции, а также поразить «противника» учебной гранатой.

С завтрашнего дня офицеры приступят к лекционным занятиям по тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии и медицине, применению беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы.

Командование Восточного военного округа обращает особое внимание на проведение занятий на высоком методическом уровне, сочетая групповые занятия с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся.

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