14.02.2025 (13:00)
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО, заключившие первые контракты, обучаются армейской тактической стрельбе
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Военного восточного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны России, инструкторы обучают армейской тактической стрельбе.
На занятиях военнослужащие изучают навыки ведения огня из различных положений: стоя, сидя, лежа и при движении.
Бойцы используют автоматы Калашникова, снайперские винтовки СВД, пулеметы ПК и применяют тактику использования дыма и средств имитации.
Особое внимание уделяется различным методам скрытного перемещения, включая работу в составе боевых групп, а также отработке захвата зданий и огневых точек «противника».
Тренировки позволяют получить ценный опыт и навыки, которые могут быть применены в боевых условиях.
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