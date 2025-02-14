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14.02.2025 (13:00)

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО, заключившие первые контракты, обучаются армейской тактической стрельбе

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Военного восточного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны России, инструкторы обучают армейской тактической стрельбе.

На занятиях военнослужащие изучают навыки ведения огня из различных положений: стоя, сидя, лежа и при движении.

Бойцы используют автоматы Калашникова, снайперские винтовки СВД, пулеметы ПК и применяют тактику использования дыма и средств имитации.

Особое внимание уделяется различным методам скрытного перемещения, включая работу в составе боевых групп, а также отработке захвата зданий и огневых точек «противника».

Тренировки позволяют получить ценный опыт и навыки, которые могут быть применены в боевых условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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