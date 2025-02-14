14.02.2025 (11:00)

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова учатся использовать беспилотные летательные аппараты

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова в программу обучения курсантов введён новый курс по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На кораблях и в частях Военно-Морского Флота «дроны» используются для разведки и обследования акватории вокруг кораблей при стоянке у причалов и на рейде, для обнаружения диверсионных сил противника, а также контроля прилегающей территории к воинским частям.

Будущие офицеры изучают тактико-технические характеристики, устройство и способы применения беспилотников различных типов и исполнения, способы увеличения дальности полёта и полезной нагрузки. В перспективе обучение курсантов применению БПЛА в ударных версиях для нейтрализации безэкипажных катеров, диверсантов и летательных аппаратов противника.

Теоретические и практические занятия проходят под руководством преподавателей, имеющих боевой опыт применения «дронов» в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе и в Курской области.

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