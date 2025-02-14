14.02.2025 (10:00)

Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили морские и воздушные цели условного противника в Японском море

Экипажи ракетных катеров «Р-11» и «Р-24» из соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота (ТОФ) отрабатывают в море задачи по ведению боя одиночными кораблями. В заливе Петра Великого ракетные катера выполнили боевые упражнения в рамках сдачи морских элементов курсовой задачи К-2.

Экипажи провели учения по противовоздушной обороне с выполнением комплекса практических артиллерийских стрельб по воздушной цели - сбрасываемой парашютной мишени. Также катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76-мм по буксируемому морскому щиту.

В морском полигоне боевой подготовки экипажи отработали действия по борьбе с минной опасностью, поразив артиллерийским огнём из установки АК-630 макет морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

Мероприятия боевой подготовки проводится согласно плану боевой подготовки ТОФ.

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