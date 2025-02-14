14.02.2025 (08:30)

Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения РВСН при смене полевых позиций блокировали условных диверсантов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения РВСН при смене полевых позиций блокировали условных диверсантов

Пусковые установки ПГРК «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН отработали вводные по смене полевых позиций в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным группа (ДРГ).

При смене позиций ракетчики отработали большое количество задач и вводных, провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По замыслу поступившей вводной диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы, а подразделения инженерного обеспечения провели разминирование маршрутов боевого патрулирования.

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