14.02.2025 (09:00)

Инженеры группировки войск «Центр» разминируют участки дорог и прилегающие территории населенного пункта Горловка ДНР

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Центр» выполняют задачи по разминированию участков дорог и различных районов местности населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ежедневно украинские войска подвергают населенный пункт Горловка ДНР артиллерийским обстрелам, в частности снарядами кассетного типа. В ночное время ВСУ осуществляют дистанционное минирование окрестносностей города.

Саперы группировки войск «Центр» ежедневно обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.

«В Горловке очень большое количество кассетных суббоеприпасов, зачастую это «колокольчики», которые наносят очень большой урон инфраструктуре, от них страдают мирные жители, также очень часто встречаются боеприпасы доставляемые сюда противником с помощью fpv-дронов», - рассказал заместитель командира роты Андрей Науменко.

В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.

Благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих инженерных войск мирные жители населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики могут спокойно и безопасно перемещаться по городу.

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