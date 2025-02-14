14.02.2025 (08:00)

Сахалинские артиллеристы уничтожили опорник и склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сахалинские артиллеристы уничтожили опорник и склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ДНР расчёты гаубичных артиллерийских орудий ежедневно уничтожают цели противника и ведут контрбатарейную борьбу на Южно-Донецком направлении.

В ходе несения боевого дежурства военнослужащие артиллерийской батареи нанесли точечные удары по целям выявленным нашими разведчиками. После прямого попадания видно, как происходит мощный взрыв от детонации боеприпасов. Также точным выстрелом орудия был поражён важный опонный пункт противника, уничтожено более десятка боевиков.

Кроме того, артиллеристы группировки войск «Восток» ведут огневую поддержку наших мотострелковых подразделений, которые ежедневно штурмуют позиции ВСУ продвигаясь вперёд.

Обнаружение и передачу местоположения вражеских целей артиллеристам обеспечивают наши расчёты беспилотных летательных аппаратов.

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