14.02.2025 (07:30)

Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа ударными FPV-дронами уничтожили военную технику ВСУ на Донецком направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа ударными FPV-дронами уничтожили военную технику ВСУ на Донецком направлении СВО

Подразделения БпЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа на Донецком направлении специальной военной операции активно применяют беспилотники для поражения боевой техники, уничтожения укреплений, боевых точек и скоплений личного состава противника на открытой местности и в укрытиях, расположенных в лесопосадках и оставленных жителями населенных пунктах.

«Мы можем выполнять большой спектр задач, а именно вести разведку, обнаруживать цели и самостоятельно их поражать. Мы используем как большие разведчики самолетного типа, так и «мавики», ну то есть коптерного типа для ведения разведки, FPV-дроны, так же мы применяем «Ланцеты». Приоритетные цели эт, допустим, пулеметные точки, ДОТы, артиллерия противника, танки, боевые машины. Все, что мешает пехоте пройти мы стараемся уничтожать», - рассказал командир роты БпЛА с позывным «ДВР».

При выполнении боевой задачи расчет FPV работает в составе оператора и помощника. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику и запуск FPV-дрона.

Работа ведется в паре с расчетом разведывательного БпЛА. Разведчики находят цели и передают координаты ударникам, ведя их по следу, при этом фиксируя момент поражения цели.

Расчет FPV точным попаданием поразил бронированную боевую машину ВСУ вместе с личным составом противника.

В сложившихся реалиях современной войны, операторы БпЛА являются приоритетной целью с обеих сторон. Опытные летчики способны доставить очень много проблем на поле боя.

Опыт СВО уже доказал, что дроны в умелых руках — эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника, помощники пехоты и разведки, «глаза» артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.

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