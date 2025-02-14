14.02.2025 (07:30)
Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа ударными FPV-дронами уничтожили военную технику ВСУ на Донецком направлении СВО
Подразделения БпЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа на Донецком направлении специальной военной операции активно применяют беспилотники для поражения боевой техники, уничтожения укреплений, боевых точек и скоплений личного состава противника на открытой местности и в укрытиях, расположенных в лесопосадках и оставленных жителями населенных пунктах.
«Мы можем выполнять большой спектр задач, а именно вести разведку, обнаруживать цели и самостоятельно их поражать. Мы используем как большие разведчики самолетного типа, так и «мавики», ну то есть коптерного типа для ведения разведки, FPV-дроны, так же мы применяем «Ланцеты». Приоритетные цели эт, допустим, пулеметные точки, ДОТы, артиллерия противника, танки, боевые машины. Все, что мешает пехоте пройти мы стараемся уничтожать», - рассказал командир роты БпЛА с позывным «ДВР».
При выполнении боевой задачи расчет FPV работает в составе оператора и помощника. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику и запуск FPV-дрона.
Работа ведется в паре с расчетом разведывательного БпЛА. Разведчики находят цели и передают координаты ударникам, ведя их по следу, при этом фиксируя момент поражения цели.
Расчет FPV точным попаданием поразил бронированную боевую машину ВСУ вместе с личным составом противника.
В сложившихся реалиях современной войны, операторы БпЛА являются приоритетной целью с обеих сторон. Опытные летчики способны доставить очень много проблем на поле боя.
Опыт СВО уже доказал, что дроны в умелых руках — эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника, помощники пехоты и разведки, «глаза» артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.