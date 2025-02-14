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14.02.2025 (07:00)

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» уничтожили технику ВСУ в приграничном районе Курской области

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями группировки войск «Север» продолжают уничтожать подразделения украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области.

Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя разбить колонну бронетехники ВСУ.

Военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке.

Как говорят сами военнослужащие бригады морской пехоты, противник не ожидал такого жёсткого отпора. Подразделения противника попытались обойти наших бойцов с флангов, но эти попытки успехом не увенчались.

Противник оставил на поле боя раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику НАТОвского производства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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