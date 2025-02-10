10.02.2025 (19:30)
В Тверском соединении ВТА проведена тренировка мобильной огневой группы
В Тверском соединении военно-транспортной авиации на территории авиационного полка проведено тактико-специальное занятие с участием мобильной огневой группы.
В рамках проведения тренировки были отработаны практические действия по отражению вооруженного нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника и противодействию пролета БПЛА на территорию воинской части и аэродрома.
Для создания максимально приближенной к боевой обстановке использовались холостые боеприпасы, дымовые шашки.
Во время тренировки военнослужащими, заступающими в суточный наряд, были выполнены мероприятия по обнаружению подозрительных предметов и взрывчатых веществ на территории воинской части.
В ходе занятия было отработано несколько сценариев действий мобильной огневой группы по отражению вооруженного нападения на объекты части.