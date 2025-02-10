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10.02.2025 (19:30)

В Тверском соединении ВТА проведена тренировка мобильной огневой группы

Фото Видео

В Тверском соединении военно-транспортной авиации на территории авиационного полка проведено тактико-специальное занятие с участием мобильной огневой группы.

В рамках проведения тренировки были отработаны практические действия по отражению вооруженного нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника и противодействию пролета БПЛА на территорию воинской части и аэродрома.

Для создания максимально приближенной к боевой обстановке использовались холостые боеприпасы, дымовые шашки.

Во время тренировки военнослужащими, заступающими в суточный наряд, были выполнены мероприятия по обнаружению подозрительных предметов и взрывчатых веществ на территории воинской части.

В ходе занятия было отработано несколько сценариев действий мобильной огневой группы по отражению вооруженного нападения на объекты части.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Боевая подготовка
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