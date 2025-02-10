10.02.2025 (18:30)

Спортивная команда ВКА имени А.Ф.Можайского одержала победу в Первенстве Санкт-Петербурга по гиревому спорту

В спортивном комплексе «Газпром» на улице Руставели с 8 по 9 февраля состоялось Первенство Санкт-Петербурга по гиревому спорту. В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов, входивших в состав 13 команд. Девять курсантов Можайки представили сборную академии.

В программу состязаний входили классические дисциплины гиревого спорта: двоеборье, толчок по длинному циклу, эстафета у мужчин и рывок и толчок по длинному циклу у женщин.

Космические инженеры проявили свои лучшие физические и волевые качества, что позволило им по итогам командной борьбы завоевать заслуженное первое место. «Серебро» взяла сборная Михайловской военной артиллерийской академии, а на третьем месте расположилась команда Военного института физической культуры.

В личном зачёте отличился Роман Буриков с факультета средств ракетно-космической обороны в весовой категории 85 килограмм дисциплины толчок по длинному циклу одержал уверенную победу и занял первое место.

Второго места в дисциплине толчок ДЦ добились Родион Родионов с факультета систем управления ракетно-космических комплексов и информационно-технического обеспечения в весовой категории 68 килограмм, Артём Любимый с факультета радиоэлектронных систем космических комплексов в категории 73 килограмма, Денис Бобров с факультета инженерного и электромеханического обеспечения в категориях 85 килограмм по толчку ДЦ и двоеборью, а также Виктор Козлов с факультета автоматизированных систем управления войсками в категории 95 килограмм.

На третьем месте в двоеборье расположились Владимир Рясненко с факультета средств ракетно-космической обороны в весовой категории 68 килограмм, Владислав Акиньшин с факультета автоматизированных систем управления войсками в категории 78 килограмм и Виктор Козлов в категории 95 килограмм.

Можайцы завоевали третье командное место в эстафете. В состав эстафетной команды вошли курсанты Владислав Акиньшин, Денис Бобров, Артём Любимый и Максим Саулин.

Космические инженеры уже давно зарекомендовали себя как перспективные спортсмены, и они продолжают тренироваться и стремиться к совершенству.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице