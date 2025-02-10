10.02.2025 (17:30)

Расчеты БРК «Бастион» Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским целям в Ленинградской области

Военнослужащие берегового ракетного дивизиона Ленинградской военно-морской базы отработали уничтожение кораблей условного противника комплексами «Бастион» в рамках планового учения, проходившего на одном из полигонов на побережье Финского залива.

Расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» провели электронные пуски противокорабельными ракетами «Оникс» по условным целям, имитирующим группировку кораблей условного противника.

Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствие с полученными указаниями, после совершения электронных пусков ракет по кораблям условного противника, ракетчики скрытно сменили огневую позицию.

Во время выполнения пусков ракетчики также осуществили ряд мероприятий по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства. В учении было задействовано порядка 50 военнослужащих и до 10 единиц техники.

Боевые расчеты береговых противокорабельных комплексов «Бастион» Балтийского флота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне побережья в Калининградской и Ленинградской областях.

Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном «Бастион-П» и стационарном «Бастион-С». Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс».

«Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице