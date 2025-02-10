10.02.2025 (16:30)

Ракетный корабль Балтийского флота уничтожил морские и воздушные цели в Калининградской области

В ходе планового выхода в море малый ракетный корабль «Град» отработал в полигоне боевой подготовки упражнения, предусмотренные планом сдачи морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению).

В морских полигонах Балтийского флота, расположенных в акватории Балтики, экипаж малого ракетного корабля «Град» выполнил учебно-боевые упражнения в ходе корабельного тактического учения в обстановке активного противодействия сил и средств условного противника.

Экипаж малого ракетного корабля с помощью штатной корабельной артустановки уничтожил макеты, имитирующие плавающие мины.

На втором этапе расчетами по борьбе с беспилотными аппаратами и безэкипажными катерами были отработаны действия по уничтожению воздушных и надводных малогабаритных целей условного противника.

Боевые упражнения выполнялись на различных дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, экипаж выполнил электронные ракетные пуски ракетным комплексом «Калибр» по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника, а также береговые объекты военной инфраструктуры.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены.

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