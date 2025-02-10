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10.02.2025 (15:30)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО экипажи транспортной авиации выполнили задачи на авиационных тренажёрах

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Воздушно-космических сил экипажи самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 выполнили задачи на авиационных тренажёрах.

Занятия проводились на рабочих самолетах и вертолетах при участии опытных летчиков. Также отрабатывались вопросы теоретической подготовки лётного состава и практические действия непосредственно на авиационных тренажерах. Такие занятие проводятся для молодых летчиков перед реальными вылетами, что позволяет им быть более подготовленными к различным ситуациям во время выполнения задач в воздухе.

В ходе занятий отрабатывались действия лётного и штурманского состава в нештатных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Работа на «живой» технике позволяет получить необходимые навыки при действиях в нештатных ситуациях и отточить свое профессиональное мастерство.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Боевая подготовка
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