10.02.2025 (13:30)

В номинации “Лучший молодой учёный” победителем конкурса на лучшие научные работы стал майор Владислав Широбоков из Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ. Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

За достигнутые высокие результаты в научной деятельности были вручены премии и знаки отличия в различных конкурсных программах. В номинации “Лучший молодой учёный” победителем конкурса стал майор Владислав Широбоков. Кандидат технических наук уже имеет в своем послужном списке 65 научных трудов и 4 патента на изобретения.

Командование академии поздравляет майора Владислава Широбокова с заслуженной наградой.

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