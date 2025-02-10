10.02.2025 (12:30)

Курсанты БВВМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова проходят стажировку на кораблях Балтийского флота

Курсанты выпускного курса БВВМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова убыли на флотскую стажировку на корабли, в соединения и части Балтийского флота.

Более 50 курсантов выпускного курса направлены для прохождения стажировки на боевые корабли, в соединения и воинские части Балтийского флота. В ходе стажировки курсанты подробно изучат боевой опыт специальной военной операции и будут стажироваться на первичных офицерских должностях по своей специальности. Будущие выпускники будут нести различные вахты и дежурства, принимать участие в корабельных учениях по борьбе за живучесть корабля, тренировках по связи, тренировках штурманской боевой части и других мероприятиях, а также на практике закрепят полученные в стенах военно-морского учебного заведения знания и командно-методические навыки.

Стажировка на Балтике продлится около месяца, после чего курсанты приступят к написанию выпускных квалификационных (дипломных) работ.

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