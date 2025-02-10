10.02.2025 (11:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проходит месячник сплочения воинских коллективов

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проводится месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В рамках месячника проводится комплекс мероприятий по поддержанию высокого морально-психологического состояния личного состава и здорового нравственного климата в воинских подразделениях. Всего в рамках месячника предусмотрено более 50 различных мероприятий.

Главными задачами месячника является совершенствование деятельности командиров всех уровней по сплочению воинских коллективов и профилактике преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих, активизация деятельности должностных лиц в вопросах правового воспитания военнослужащих. Особое внимание уделяется повышению роли и значения старшинского состава в укреплении правопорядка в воинских коллективах и помощи к адаптации в воинских коллективах молодого пополнения.

Также в соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы пройдут недели правовых знаний с участием руководящего состава соединений и частей, военно-учебных заведений, а также представителей военных прокуратур, военных следственных органов и военных судов.

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