10.02.2025 (14:00)

Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 10 февраля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Суджа.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Писаревка, Сумы и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59250 военнослужащих, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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