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09.02.2025 (23:00)

Урок Мужества с участием ветерана провели в Козельском ракетном соединении

Для юнармейцев и военнослужащих по призыву Козельского соединения РВСН провели урок мужества

В ДК Российской армии Козельского соединения РВСН состоялась встреча под названием «Из пламени», на которой выступил подполковник запаса, участник боевых действий, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, военный лётчик Вячеслав Алексеевич Хомутов. Мероприятие собрало юнармейцев и военнослужащих по призыву Козельского соединения РВСН.

Вячеслав Алексеевич поделился с участниками воспоминаниями о своей службе, рассказал о трудностях и особенностях военной жизни, а также ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

В завершение встречи участники поблагодарили ветерана за интересный рассказ. К мероприятию была подготовлена книжно-информационная выставка, где представлены документальные хроники и воспоминания участников боевых действий.

Эта встреча стала важным уроком мужества для подрастающего поколения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ракетные войска , Юнармия
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