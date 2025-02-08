08.02.2025 (22:00)

В Козельском ракетном соединении прошел спектакль «Служили два товарища»

В ДК Российской армии для военнослужащих Козельского ракетного соединения, жителей и гостей города состоялся музыкально-патриотический спектакль «Служили два товарища».

Программа спектакля включала стихотворения о Родине, произведения, созданные в годы Великой Отечественной войны, русские народные и патриотические песни, а также известные композиции военных лет.

Артисты выразили глубокую благодарность всем военнослужащим и подчеркнули важность поддержки тех, кто сегодня стоит на страже безопасности нашей Родины. Мероприятие стало ярким примером единства народа и армии, а также напоминанием о непреходящих ценностях патриотизма и верности долгу.

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