08.02.2025 (22:00)
В Козельском ракетном соединении прошел спектакль «Служили два товарища»
В ДК Российской армии для военнослужащих Козельского ракетного соединения, жителей и гостей города состоялся музыкально-патриотический спектакль «Служили два товарища».
Программа спектакля включала стихотворения о Родине, произведения, созданные в годы Великой Отечественной войны, русские народные и патриотические песни, а также известные композиции военных лет.
Артисты выразили глубокую благодарность всем военнослужащим и подчеркнули важность поддержки тех, кто сегодня стоит на страже безопасности нашей Родины. Мероприятие стало ярким примером единства народа и армии, а также напоминанием о непреходящих ценностях патриотизма и верности долгу.
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