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08.02.2025 (21:00)

В Ивановской области продолжаются благотворительные концерты оркестра Тейковского ракетного соединения

В рамках культурно-просветительской деятельности военнослужащими Тейковского ракетного соединения в Ивановской области проводятся благотворительные концерты. Зрители вновь смогли насладиться выступлениями талантливых солистов оркестра – Анастасии Нехорошковой и начальника оркестра, старшего лейтенанта Кирилла Гридасова. 

Концертные залы встречали артистов бурными аплодисментами, а зрители выразили благодарность за высокий уровень исполнительского мастерства.

Подобные мероприятия не только укрепляют культурные связи между воинскими коллективами и гражданским населением, но и способствуют популяризации военной службы, демонстрируя многогранность талантов военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ракетные войска , Военно-патриотическое воспитание
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