08.02.2025 (21:00)

В Ивановской области продолжаются благотворительные концерты оркестра Тейковского ракетного соединения

В рамках культурно-просветительской деятельности военнослужащими Тейковского ракетного соединения в Ивановской области проводятся благотворительные концерты. Зрители вновь смогли насладиться выступлениями талантливых солистов оркестра – Анастасии Нехорошковой и начальника оркестра, старшего лейтенанта Кирилла Гридасова.

Концертные залы встречали артистов бурными аплодисментами, а зрители выразили благодарность за высокий уровень исполнительского мастерства.

Подобные мероприятия не только укрепляют культурные связи между воинскими коллективами и гражданским населением, но и способствуют популяризации военной службы, демонстрируя многогранность талантов военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице