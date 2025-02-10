10.02.2025 (18:00)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого прошел День открытых дверей

На территории филиала гости ознакомились с современными тренажерами РВСН, на которых проходят профессиональную подготовку военнослужащие различных специальностей – механики-водители ПГРК «Ярс», специалисты связи, а также расчеты боевой противодиверсионной машины БПДМ «Тайфун-М».

На войсковом стрельбище филиала гостям было предложено пройти тренировку упражнений учебных стрельб на лазерных тренажерах.

Все желающие смогли посетить выставку вооружения, военной и специальной техники РВСН. Абитуриентам и их родителям продемонстрировали элементы практических занятий курсантов по управлению БпЛА и их применению.

Ключевым моментом Дня открытых дверей стала демонстрация возможностей учебно-полевого центра филиала академии с выводом учебной пусковой установки мобильного ракетного комплекса.

В ходе Дня открытых дверей у абитуриентов была возможность ознакомиться с изобретениями курсантов Военной академии РВСН им. Петра Великого и ее Серпуховского филиала, удостоившихся за последние годы многих наград военного ведомства и профильных научно-исследовательских организаций.

Все желающие смогли пройти тестирование и получить рекомендации по военным специальностям, которые максимально соответствуют способностям и интересам.

Абитуриенты увидели организацию учебного процесса, жизнь и быт курсантов.

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