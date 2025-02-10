10.02.2025 (17:00)

Военные водители ЮВО прошли курс экстремального вождения в Южной Осетии

С водителями военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Южная Осетия прошли занятия по экстремальному вождению автомобилей в горных условиях.

В ходе обучения большое внимание уделяется особенностям управления машиной на спусках и подъемах при совершении маршей в составе автомобильных и смешанных колонн. Также водители отработали приемы маневрирования на скоростном участке трассы.

Во время подготовки к занятию военнослужащие изучили требования безопасности и особенности управления новой техникой, а также порядок выполнения упражнений.

Обучение военных водителей организовано в два этапа. Сперва военнослужащие изучают теоретическую часть по вождению боевых машин и особенности обслуживания техники в специализированных классах. На втором этапе военнослужащие отработают практические навыки эксплуатации современных боевых машин и автомобилей.

К занятию привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 15 единиц автомобильной техники.

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