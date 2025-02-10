10.02.2025 (04:00)

Штурмовики ЮВО захватили населенный пункт условного противника на полигоне в Ставропольском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики ЮВО захватили населенный пункт условного противника на полигоне в Ставропольском крае

Военнослужащие штурмовых подразделений отработали навыки захвата населенного пункта условного противника в учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае. Занятие прошло на специально оборудованном участке местности полигона, имитирующем городскую застройку.

Личный состав изучил способы работы в малых штурмовых группах при зачистке зданий. Особое внимание на тренировке уделялось слаженным действиям военнослужащих: любое движение должно сопровождаться огневым прикрытием со стороны товарища.

Конструкция зданий спланирована специально для занятий штурмовиков: проходы и комнаты выстроены таким образом, чтобы усложнить задачу военнослужащим и подготовить к условиям реальных боевых действий. Также в ходе тренировок используются различные средства имитации, такие как холостые патроны и дымовые шашки.

Инструкторы учебного центра обучают личный состав в соответствии с опытом, накопленным в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме тактической подготовки военнослужащие осваивают медицину, огневую и инженерную подготовки, особенности работы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

«Самое главное – это понимание. Понимание, не растерянность, понимать команды. Ты должен точно знать свою команду. Когда он «пустой», ты должен прикрывать его, потому что он перезаряжается. Понимание и взаимодействие вместе, слаженность. Мы команда, мы одна семья», – подчеркивает военнослужащий с позывным «Рамзес».

Курс длится от нескольких недель до месяца и завершается боевым слаживанием подразделений, после чего штурмовики направляются в воинские части для выполнения боевых задач по предназначению.

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