10.02.2025 (16:00)

На Сахалине проводится чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью

На Сахалине, на чемпионате Восточного военного округа (ВВО) по зимнему офицерскому троеборью прошли стрельбы из ПМ.

Чемпионат проводится в соответствии с правилами военно-прикладного вида спорта военно-спортивное многоборье.

Условия проведения чемпионата по отдельным упражнениям:

1 упражнение для участников до 30 лет, это стрельба ПМ-3 на дистанции 25 метров, плаванье 300 метров и лыжная гонка на 10 километров.

2 упражнение для участников от 30 до 40 лет, это стрельба ПМ-2 на 25 метров, плавание на дистанцию 200 метров, а также лыжная гонка на дистанцию 5 километров.

3 упражнение для участников от 40 до 50 лет - стрельба ПМ-1 на 25 метров, плавание на 100 метров и лыжная гонка 5 километров.

4 упражнение женщины возрастом до 30 лет: стрельба из ПМ на 25 метров, плавание 200 метров, лыжная гонка 5 километров.

5 упражнение женщины возрастом от 30 до 40 лет: стрельба из ПМ на 25 метров, плавание 100 метров и лыжная гонка 3 километра.

6 упражнение женщины возрастом 40 лет и старше: стрельба из ПМ на 25 метров, плавание на дистанцию 50 метров и лыжная гонка на 3 километра.

Места в общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами команды. В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество дается команде, имеющей в личном зачете больше 1-х, 2-х, 3-х и последующих мест в сумме троеборья.

Личные места определяются по лучшему результату в каждом виде программы и в каждой возрастной группе по наибольшей сумме очков в троеборье.

Задача чемпионата - отобрать сильнейших спортсменов для формирования и участия сборной команды военного округа в чемпионатах и кубках Вооруженных Сил Российской Федерации.

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