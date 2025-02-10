10.02.2025 (12:00)

В Приамурье военнослужащие Восточного военного округа поразили цели из крупнокалиберных пулеметов

В Амурской области на полигоне «Екатеринославский» военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполнили стрельбы из 12,7мм крупнокалиберных пулеметов.

Пулеметные расчеты отработали навыки по выбору и оборудованию огневых позиций. На специально-оборудованном участке местности наводчики выполнили упражнения по уничтожению целей, имитирующих бронеавтомобили, огневые точки и низколетящие воздушные цели условного противника, появляющихся на максимальной дальности стрельбы. В ходе учебного боя военнослужащим приходилось решать огневые задачи, а также классифицировать цели, которые необходимо было поразить в первую очередь.

Кроме того, в ходе тренировки, военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и боевые возможности пулемета, порядок сборки и неполной разборки оружия, типы боеприпасов, применяемые для ведения огня, а также правила ведения стрельбы. Поражение мишеней производилось на дистанциях до 1500 метров.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице