10.02.2025 (15:00)

В Приморском крае военнослужащие ВВО совершенствуют навыки армейской тактической стрельбы

Военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, в ходе практических занятий выполняют упражнения армейской тактической стрельбы.

В ходе огневой подготовки военнослужащим требуется поразить цели из автоматов АК-12.

В рамках огневой подготовки, военнослужащие поражают цели из автоматов АК-12 из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика принципиально отличается от стандартных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей.

Освоение упражнений армейской тактической стрельбы способствует качественной подготовке личного состава для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства, в том числе домов, завалов, а также городских кварталов. Она позволяет выработать необходимые практические навыки военнослужащего, такие как скорость и точность поражения целей.

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